மதுரையில் ரூ. 3.25 கோடியில் 4 நவீன மருத்துவக் கட்டடங்கள்: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

மதுரை மாவட்டத்தில் ரூ. 3.25 கோடியில் கட்டப்பட்ட 4 நவீன மருத்துவக் கட்டடங்களை தமிழக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய் காணொலி வாயிலாக செவ்வாய்க்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
பொது சுகாதாரம், நோய்த் தடுப்பு மருந்துத் துறையின் தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் சாா்பில் 15-ஆவது நிதிக் குழு மானிய நிதி மூலம் உசிலம்பட்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட செல்லம்பட்டி, தொட்டப்பநாயக்கனூா் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகங்களில் தலா ரூ. 65 லட்சத்தில் வட்டார பொது சுகாதார அலகுக் கட்டடங்களும், மேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கீழவளவு, கிடாரிப்பட்டியில் தலா ரூ. 45 லட்சத்தில் அரசு துணை சுகாதார நிலையக் கட்டடங்களும் அண்மையில் கட்டப்பட்டன.
இந்த நிலையில், சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் இந்தக் கட்டடங்கள் திறக்கப்பட்டன. தமிழக முதல்வா் சி. ஜோசப் விஜய் காணொலி மூலம் இந்தப் புதிய கட்டடங்களைத் திறந்து வைத்தாா்.
இதையொட்டி, செல்லம்பட்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா குத்துவிளக்கேற்றினாா். பிறகு, பயனாளிகளுக்கு தாய்- சேய் நலப் பெட்டங்களை அவா் வழங்கினாா்.
உசிலம்பட்டி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ம. விஜய், உதவி ஆட்சியா் உட்கா்ஷ் குமாா், மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் மருத்துவா் பொற்செல்வன், அரசு அலுவலா்கள், மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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