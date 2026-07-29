கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றிய செவிலியா்கள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்றும் செவிலியா்கள் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா்.
புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் செவிலியா்களை, காலிப் பணியிடம் ஏற்படும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மறு பணியமா்வு செய்யும் அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும். தேவையான இடங்களில் புதிய செவிலியா் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செவிலியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்ற தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
இதன்படி, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்றும் 500-க்கும் அதிகமான செவிலியா்கள் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா்.
தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவா் தி.க. சுஜாதா, மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் டி. ராஜி, மாவட்டத் தலைவா் வி. பிரேமலதா, மாவட்டச் செயலா் மு. தாமரைச்செல்வி, நிா்வாகிகள் இதற்கான ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.
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