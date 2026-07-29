Dinamani
கரூர் அரசுப் பணி ரத்து! உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு! காமன்வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7ஆவது பதக்கத்தை உறுதிசெய்த சச்சின்!இன்ஃப்ளூயன்சராக பிரதமர் மோடி சிறப்பாக செயல்படுகிறார்: அபிஜீத் தீப்கே விமர்சனம்!மாணவர்கள் மீது காவல் துறை தாக்கியதற்கு அமித் ஷாவே பொறுப்பு: ராகுல் காந்தி டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!
/
மதுரை

கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றிய செவிலியா்கள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்றும் செவிலியா்கள் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா்.

News image

மதுரை மாநகராட்சி சிந்தாமணி நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றிய செவிலியா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்றும் செவிலியா்கள் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா்.

புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் செவிலியா்களை, காலிப் பணியிடம் ஏற்படும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மறு பணியமா்வு செய்யும் அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும். தேவையான இடங்களில் புதிய செவிலியா் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செவிலியா்கள் கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்ற தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

இதன்படி, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணியாற்றும் 500-க்கும் அதிகமான செவிலியா்கள் புதன்கிழமை கருப்புப் பட்டை அணிந்து பணியாற்றினா்.

தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவா் தி.க. சுஜாதா, மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் டி. ராஜி, மாவட்டத் தலைவா் வி. பிரேமலதா, மாவட்டச் செயலா் மு. தாமரைச்செல்வி, நிா்வாகிகள் இதற்கான ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வல்லத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையக் கட்டடம் திறப்பு

வல்லத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையக் கட்டடம் திறப்பு

பாரம்பரிய மருத்துவ சேவைகளை மக்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்

பாரம்பரிய மருத்துவ சேவைகளை மக்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்

கடையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

கடையம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

பேட்டவாய்த்தலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய வசதிகள் வேண்டும்

பேட்டவாய்த்தலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய வசதிகள் வேண்டும்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!