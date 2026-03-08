மதுரைக்கு சுற்றுலா வந்த ஆந்திரத்தைச் சோ்ந்த மூதாட்டி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மதுரை செல்லூா் தத்தனேரி ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் வைகையாற்றில் மூதாட்டி சடலம் கிடப்பதாக போலீஸாருக்கு சனிக்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, அங்குச் சென்ற போலீஸாா் மூதாட்டியின் சடலத்தை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். விசாரணையில், ஆந்திர மாநிலம், விஜயநகரத்தைச் சோ்ந்த ராஜேஸ்வரம்மா (70) என்பது தெரியவந்தது. இவா், குடும்பத்துடன் ஆன்மிக சுற்றுலாவுக்காக தமிழகம் வந்தாா்.
இந்த நிலையில், மதுரை மீனாட்சிசுந்தரேசுவரா் கோயிலுக்குச் சென்றுவிட்டு சென்னை செல்வதற்காக ராஜேஸ்வரம்மா உள்ளிட்டோா் மதுரை ரயில் நிலையத்துக்கு சனிக்கிழமை வந்தனா்.
அப்போது, கழிப்பறை செல்வதாகக் கூறிச் சென்ற ராஜேஸ்வரம்மா, பிறகு திரும்பி வரவில்லை. தேடிப் பாா்த்த போது உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து செல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
