Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
மதுரை

சிங்கம் பிடாரி சேவுகப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு

News image
மதுரை விளாங்குடி கொன்னவாயன் சாலையில் உள்ள சிங்கம் பிடாரி சேவுகப் பெருமாள் கோபுரத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கு. (இடது) குடமுழுக்கில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை விளாங்குடி கொன்னவாயன் சாலையில் சிங்கம் பிடாரி சேவுகப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் குடமுழுக்கு வெள்ளிக்கிழமை மாலை விக்னேசுவர பூஜை, வாஸ்து சாந்தியுடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து, முதல், இரண்டாம் கால யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான குடமுழுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, மூன்றாம் கால யாக பூஜைகள், கோ பூஜை, பூா்ணாஹுதி நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, 10. 50 மணிக்கு யாக சாலையிலிருந்து புனிதநீா் கொண்ட கும்பம் புறப்பாடாகியது.

கோயிலைச் சுற்றி வலம் வந்த பின் மூலவரின் விமானத்துக்கு புனிதநீா் ஊற்றி குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

இதைத் தொடா்ந்து, சிங்கம் பிடாரி சேவுகப் பெருமாளுக்கும், பரிவாரத் தேவதைகளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. இந்த குடமுழுக்கில் விளாங்குடி, இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

கொடைக்கானல் சின்ன மாரியம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

கொடைக்கானல் சின்ன மாரியம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

நான்குனேரி வானமாமலை கோயிலில் தங்கத்தோ் வெள்ளோட்டம்

நான்குனேரி வானமாமலை கோயிலில் தங்கத்தோ் வெள்ளோட்டம்

மானாமதுரை தியாக விநோதப் பெருமாள் கோயிலில் குடமுழுக்கு முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா!

மானாமதுரை தியாக விநோதப் பெருமாள் கோயிலில் குடமுழுக்கு முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா!

கொங்கணாபுரம் மகா மாரியம்மன் ஆலய குடமுழுக்கு

கொங்கணாபுரம் மகா மாரியம்மன் ஆலய குடமுழுக்கு

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு