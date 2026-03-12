தமிழக பால்வளத் துறை அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரிய மனுவை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.-க்கள் தொடா்பான வழக்கு களை விசாரிக்கும் சிறப்பு அமா்வுக்கு மாற்றி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த நீதிபாண்டியன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழக பால்வளத் துறை அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் அவரது முகநூல் பக்கத்தில், அமெரிக்க பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடா்பான ஆவணங்களில் பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் பெயா் இடம் பெற்றிருப்பதாக ஒரு விடியோ பதிவை வெளியிட்டாா்.
அமைச்சரின் முகநூல் பதிவு சில நிமிடங்களில் பல லட்சம் பாா்வையாளா்களைச் சென்றடைந்தது. இதனால், சமூக ஒற்றுமைக்கும், பொது அமைதிக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு ஏற்பட்டது.
அமைச்சரின் இந்த நடவடிக்கை பாரத குடிமக்கள் பாதுகாப்பு ( பிஎன்எஸ்எஸ்) சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
எனவே, தமிழக அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை ஏற்கெனவே விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், காவல் துறை தரப்பில் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை. எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கன்னியாகுமரியைச் சோ்ந்த ஜோசப் ராஜ் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ஜோசப் ராஜ் தரப்பு வழக்குரைஞா் முன்னிலையாகி முன்வைத்த வாதம்:
பாஜகவை சோ்ந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி சொன்னதைத்தான் அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ் தனது முகநூல் பதிவில் பகிா்ந்துள்ளாா். வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டுமெனில், சுப்பிரமணிய சுவாமி மீதுதான் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மேலும், இந்த வழக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொடா்பான வழக்கு. எனவே, இங்கே விசாரணை செய்ய உகந்தது இல்லை. இந்த வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனுதாரா் ஜோசப் ராஜ் தரப்பு கோரிக்கை ஏற்கப்படுகிறது. அமைச்சா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரிய மனு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், மக்களவை உறுப்பினா்கள் தொடா்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை உயா்நீதிமன்ற சிறப்பு அமா்வுக்கு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
டிரெண்டிங்
எஸ்.ஐ. பணிக்கான எழுத்துத் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
மானாமதுரை இளைஞா் உயிரிழந்த விவகாரம்: வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிய உத்தரவு
அமைச்சா் ரகுபதி எதிரான வழக்கு! நீதிமன்ற உத்தரவில் யாரும் தலையிட முடியாது: உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
பால் உற்பத்தி மானியத்தை உயா்த்த பரிசீலனை: அமைச்சா் மனோ தங்கராஜ்
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...