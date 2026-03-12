Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
மதுரை

வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி விவசாயிகள் போராட்டம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி வாடிப்பட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் குடியேறும் போராட்டத்தை விவசாயிகள் வியாழக்கிழமை நடத்தினா்.

வாடிப்பட்டி வட்டத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த தகுதியான பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி கடந்த ஆண்டு அக்டோபா் மாதம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அளித்த மனுக்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி இந்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

இதற்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஏ. வேல்பாண்டி தலைமை வகித்தாா். சங்க நிா்வாகிகள் பி. விவேக், எஸ். கந்தவேல் உள்ளிட்ட 150-க்கும் மேற்பட்டோா் வட்டாட்சியா் அலுவலக நுழைவுவாயில் முன் அடுப்பு, சமையல் பாத்திரங்களுடன் அமா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து, போராட்டக் குழுவினருடன் வருவாய் அலுவலா்கள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையின்போது, பட்டா கோரி விண்ணப்பித்த மனுக்கள் கிராம நிா்வாக அலுவலா், வருவாய் ஆய்வா்களின் விசாரணையில் இருப்பதாகவும், இந்த விசாரணை ஒரு வார காலத்தில் நிறைவடைந்ததும், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

அபிஷேகப்பாக்கத்தில் சாலை மறியல்

அபிஷேகப்பாக்கத்தில் சாலை மறியல்

இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி போராட்டம்

இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா கோரி போராட்டம்

வன உரிமை பட்டா கோரி பழங்குடியின மக்கள் மனு

வன உரிமை பட்டா கோரி பழங்குடியின மக்கள் மனு

அரசு வீட்டுமனைப் பட்டா இடத்தை அளந்து கொடுக்கக் கோரி மறியல்: 36 போ் கைது

அரசு வீட்டுமனைப் பட்டா இடத்தை அளந்து கொடுக்கக் கோரி மறியல்: 36 போ் கைது

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு