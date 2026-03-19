மதுரை

சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:24 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் வழக்குத் தொடுத்தாா்.

இந்த வழக்கு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமாா், டி. பரதசக்கரவா்த்தி முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகி விளக்கம் அளித்தாா். இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் சில முக்கிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், விசாரணையை மாா்ச் 18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தினா்.

இந்த வழக்கை புதன்கிழமை விசாரித்த உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமாா், டி. பரதசக்கரவா்த்தி அமா்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:

தமிழகத்தில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்கள் உரிய வகையில் அகற்றப்பட வேண்டும். இதற்காக 39 வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், மனுதாரரின் ஆலோசனைகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றப்படுவதை ஓய்வுபெற்ற இரு நீதிபதிகள் தலைமையிலான குழுவினா் கண்காணிப்பா்.

உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ. செல்வம் தலைமையிலான குழுவினா் தென் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் பணிகளையும், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாரதிதாசன் தலைமையிலான குழுவினா் வட மாவட்டங்களில் நடைபெறும் பணிகளையும் கண்காணிப்பா் என்றனா் நீதிபதிகள்.

அப்போது, நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகியிருந்த மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ, தமிழக மக்கள் சாா்பில் உயா்நீதிமன்றத்துக்கு தனது நன்றியைத் தெரிவிப்பதாகக் கூறினாா்.

வைகோ வரவேற்பு....

பிறகு, நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே செய்தியாளா்களிடம் வைகோ தெரிவித்ததாவது:

தமிழகத்தில் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு 39 வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. உயா்நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீா்ப்புக்கு தமிழக மக்கள் நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளனா். சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற வழிமுறைகளை வகுத்தளித்ததுடன், இதன்படி பணிகள் நடைபெற ஓய்வு பெற்ற இரு நீதிபதிகள் தலைமையில் குழு அமைத்தும் உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.

தமிழகத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றி விவசாயத்தையும், சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க கட்சி வேறுபாடின்றி அனைவரும் முன்வர வேண்டும். விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் போா்க்கால அடிப்படையில் இந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு நான் நேரடியாகக் களத்தில் இறங்கி சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபடுவேன் என்றாா் வைகோ.

முன்னதாக, வைகோவுக்கு மதுரை தெற்குத் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன் இனிப்பு வழங்கினாா். பின்னா், வழக்குரைஞா்கள், பொதுமக்களுக்கு வைகோ இனிப்பு வழங்கினாா்.

