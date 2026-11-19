திருப்பரங்குன்றத்தில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கோரிய மனு மீது இன்றும் விசாரணை
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக் கோரி, வருகிற 22-ஆம் தேதி கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கோரிய மனு மீதான விசாரணையை வெள்ளிக்கிழமைக்கு (நவ. 20) ஒத்திவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக் கோரி, வருகிற 22-ஆம் தேதி கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி கோரிய மனு மீதான விசாரணையை வெள்ளிக்கிழமைக்கு (நவ. 20) ஒத்திவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரையைச் சோ்ந்த சோலைகண்ணன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி, வருகிற 22-ஆம் தேதி திருப்பரங்குன்றம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டோம். இதற்கு அனுமதி கோரி காவல் துறையினரிடம் மனு அளித்தும், இதுவரை எந்தப் பதிலும் அளிக்கவில்லை.
எனவே, வருகிற 22-ஆம் தேதி திருப்பரங்குன்றம் சந்நிதி தெருவில் உள்ள மயில் மண்டபத்தில் கந்தசஷ்டி கவச பாராயணம் நடத்தவும், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக் கோரி, திருப்பரங்குன்றம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
மனுதாரா் குறிப்பிடும் இடத்தில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க முடியாது. மாற்று இடத்தில் வேண்டுமானால் அனுமதிக்கலாம். இதுகுறித்து தகவல் பெற்று தெரிவிக்க கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
இதையடுத்து, இந்த மனு மீதான விசாரணை வெள்ளிக்கிழமைக்கு (நவ. 20) ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
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