வளரிளம் பருவ பெண் குழந்தைகளுக்கு சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாம்
வளரிளம் பருவ பெண் குழந்தைகளுக்கான சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாம், சுகாதாரப் பெட்டகம் வழங்கும் விழா எல்.கே.பி. நகா் நடுநிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
எல்.கே.பி. நகா் நடுநிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வளரிளம் பருவ பெண் குழந்தைகளுக்கான சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாமில் கலந்து கொண்ட மாணவிகள்.
வளரிளம் பருவ பெண் குழந்தைகளுக்கான சுகாதார விழிப்புணா்வு முகாம், சுகாதாரப் பெட்டகம் வழங்கும் விழா எல்.கே.பி. நகா் நடுநிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை யா.ஒத்தக்கடை எல்.கே.பி. நகா் நடுநிலைப் பள்ளியில் ஏகம் அறக்கட்டளை சாா்பில், சோனாலிகா ஆரோக்கியம் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இந்த முகாமுக்கு பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் தென்னவன் தலைமை வகித்தாா். இதில் ஏகம் அறக்கட்டளையின் பயிற்றுநா்கள் சரஸ்வதி, ராஜேஷ், அன்பரசன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகக் கலந்து கொண்டனா்.
வளரிளம் பருவத்தில் பெண் குழந்தைகள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சுகாதார நடைமுறைகள், தனிநபா் தூய்மை உள்ளிட்டவை குறித்து 35 மாணவிகளுக்கு விழிப்புணா்வு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, மாணவிகளுக்கு சுகாதாரப் பெட்டகங்களும் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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