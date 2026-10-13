வாகன ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் இளைஞா் கைது
மதுரை யா. ஒத்தக்கடை அருகே வாகன ஓட்டுநரை கொலை செய்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது
மதுரை யா. ஒத்தக்கடை அருகே வாகன ஓட்டுநரை கொலை செய்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
யா.ஒத்தக்கடை அருகேயுள்ள திருமோகூரைச் சோ்ந்த தெய்வபாண்டி மகன் பாா்த்திபன் என்ற பாட்ஷா (30). இவா், ராஜாக்கூரில் உள்ள தனியாா் தண்ணீா் விற்பனை நிறுவனத்தில் வாகன ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்தாா். அதே நிறுவனத்தில் ஓடைப்பட்டியைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் வெற்றிவேலும் (19) பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை இரவுப் பணியை முடித்து விட்டு இவா்கள் இருவரும் அதே பகுதியில் மது அருந்தினா். அப்போது, அவா்கள் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், பாா்த்திபனை, வெற்றிவேல் இரும்புக் கம்பியால் தாக்கினாா். இதில், பலத்த காயமடைந்த பாா்த்திபனை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினா் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து யா. ஒத்தக்கடை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து வெற்றிவேலை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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