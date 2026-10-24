கோயில் அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்களுக்கு சட்டப்படியான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பணியாற்றும் அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டப்படி ஊதியம் வழங்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பணியாற்றும் அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டப்படி ஊதியம் வழங்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த நரசிம்ம கோபாலன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு: அா்ச்சகா்கள், ஓதுவாா்கள் உள்ளிட்ட கோயில் ஊழியா்கள் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டப்படியும், அரசு ஊழியா்களுக்கு இணையாகவும் ஊதியம், ஓய்வூதியப் பலன்கள் நிா்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவுக்கு முரணாக தற்போது கோயில் ஊழியா்களுக்கான ஊதியம் குறைவாக நிா்ணயிக்கப்படுகிறது. இதனால், குறைந்த வருமானம் கொண்ட கோயில்களில் பணியாற்றும் ஊழியா்கள் மிகக் குறைந்த ஊதியத்தைப் பெற்று வருகின்றனா்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் பணியாற்றும் அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்களுக்கு, அந்தந்தக் கோயில்களின் வருவாயைக் கவனத்தில் கொள்ளாமல், குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம், அரசு ஊழியா்களுக்கு இணையான ஊதியத்தை வழங்க இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், முருகன் அமா்வு முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், கோயில் வருமானத்தைப் பொருத்து அா்ச்சகா்கள், ஊழியா்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: தற்போதைய சூழலில் குடும்பம் நடத்துவதற்கு மாதத்துக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 10 ஆயிரமாவது தேவைப்படும். ஆனால், கோயில் ஊழியா்களுக்கு ரூ. 4 ஆயிரம்தான் வழங்கப்படுகிறது.
வருவாயைப் பொருத்து ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்பதை ஏற்க முடியாது. வருவாய் இல்லாத கோயில்களை மூடி விடலாமா?. இந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஏற்கெனவே அா்ச்சகா்கள், ஓதுவாா்கள் உள்ளிட்ட கோயில் ஊழியா்கள் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டத்தின்படி ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை இந்து சமய அறநிலையத் துறையும் பின்பற்ற வேண்டும். இந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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