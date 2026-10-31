வழக்குரைஞரின் தந்தை மாயமான விவகாரம்: அஞ்சலக சிசிடிவி பதிவுகளை வழங்க உத்தரவு
வழக்குரைஞரின் தந்தை மாயமான விவகாரத்தில் மதுரை ரயில்வே அஞ்சல் சேவை (ஆா்.எம்.எஸ்.) அஞ்சலகத்தில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா (சிசிடிவி) காட்சிகளை மனுதாரருக்கு வழங்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
சிசிடிவி கேமரா - ANI
வழக்குரைஞரின் தந்தை மாயமான விவகாரத்தில் மதுரை ரயில்வே அஞ்சல் சேவை (ஆா்.எம்.எஸ்.) அஞ்சலகத்தில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா (சிசிடிவி) காட்சிகளை மனுதாரருக்கு வழங்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
மதுரையைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் அபிஷேக் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
எனது தந்தை முருகேசன் சில நாள்களாக எங்கு உள்ளாா் என்பதைக் கண்டறிய முடியவில்லை. இந்த நிலையில், எனது தந்தையின் பெயரில் எனக்கும், எனது குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கும் எதிராக புகாா் கடிதங்கள் வந்தன. அதில் அவதூறான பல கருத்துகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
இந்த நிலையில், கடந்த 6-ஆம் தேதி மதுரை ஆா்.எம்.எஸ். அஞ்சலகத்திலிருந்து ஒரு புகாா் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.
அன்றைய தினம் அந்த அஞ்சலகத்தில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை வழங்கினால், இதில் தொடா்புடையவா்களைக் கண்டறியவும், உண்மையை வெளிக்கொணரவும் உதவும்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சலகத்தில் பதிவான சிசிடிவி பதிவுகளை வழங்க ரயில்வே அஞ்சல் சேவை மூத்த கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆா்.சுவாமிநாதன் முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, எதிா் மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், அஞ்சலக விதி 152-இன் மூலமாகவே தகவல் வழங்க முடியும். வேறு வழியில் வழங்க எங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
தற்போது நாம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் தகவல்கள் பெறும் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிலையில், நெடுங்காலத்துக்கு முன்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட விதிகளைக் காரணம் காட்டி தகவல்களை வழங்க மறுக்க முடியாது. ஒருவரின் உரிமைகள் மீறப்பட்டால், அவா் சட்டப்பூா்வமாக தீா்வு காண அவருக்கு உரிமை உண்டு. உரிமை மீறலுக்கு காரணமான நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாலோ, ஆவணங்கள் வழியாக மட்டுமே நிரூபிக்க முடியும் என்றாலோ அந்த ஆவணங்களை வழங்குவது அலுவலா்களின் கடமையாகும்.
இந்த விவகாரத்தில் மனுதாரா் பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாா். சிசிடிவி பதிவுகளை வழங்கவில்லை என்றால் புகாா்களை அனுப்பும் நபரை அடையாளம் காண முடியாது. மேலும், இதுதொடா்பாக கூடல் நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் உரிய சான்றுகள், ஆவணங்கள் இல்லாவிட்டால் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அஞ்சலகத்தில் பதிவான சிசிடிவி பதிவுகளை ஆா்.எம்.எஸ். மூத்த கண்காணிப்பாளா் இரு வாரங்களுக்குள் மனுதாரருக்கு வழங்க வேண்டும். வழக்கு முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
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