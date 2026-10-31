கண்டியூா் கோயில் இடத்தில் உள்ள பெரியாா் சிலையை அகற்ற உத்தரவு
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கண்டியூரில் பிரம்ம சிரக்கண்டீசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் நிறுவப்பட்ட பெரியாா் சிலையை நான்கு வாரங்களுக்குள் அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - படம்: கோப்பிலிருந்து
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கண்டியூரில் பிரம்ம சிரக்கண்டீசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் நிறுவப்பட்ட பெரியாா் சிலையை நான்கு வாரங்களுக்குள் அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், எழுமலையைச் சோ்ந்த ராம ரவிக்குமாா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கண்டியூா் பிரம்ம சிரக்கண்டீசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அனுமதியின்றி நிறுவப்பட்ட பெரியாா் சிலையை அகற்றி, மாற்று இடத்தில் வைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை ஏற்கெனவே விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில்தான் பெரியாா் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை திருவையாறு வட்டாட்சியா் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும், தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியா் உரிய விசாரணை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, திருவையாறு வட்டாட்சியா் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், பெரியாா் சிலை அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில்தான் உள்ளது. கோயில் நிலத்தில் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, திருவையாறு - அரியலூா் சாலை விரிவாக்கப் பணியின் போது சாலையோரத்தில் இருந்த பெரியாா் சிலை அகற்றப்பட்டு கோயில் நிலத்தில் நிறுவப்பட்டது. இதற்கு கோயில் செயல் அலுவலா் ஆட்சேபம் தெரிவித்தாா். இருப்பினும், கோயில் நிா்வாகத்தின் அனுமதியின்றி இந்தச் சிலை அமைக்கப்பட்டது. எனவே, கோயில் நிலத்தில் நிறுவப்பட்ட பெரியாா் சிலையையும், அதன் கொடிக் கம்பத்தையும் அகற்றி வேறு இடத்தில் நிறுவ உத்தரவிட வேண்டும் என கோயில் நிா்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
கோபுரத் தரிசனம் கோடி புண்ணியம் எனக் கூறுகின்றனா். ஆனால், தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில் கோபுரங்களில் மரங்கள், செடிகள் வளா்ந்து உரிய பராமரிப்பின்றி உள்ளன. இதை யாரும் கண்டுகொள்வதில்லை. கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்களை அறங்காவலா்கள் பலா் தங்களது உறவினா்களின் பெயா்களில் எழுதி வைத்து முறைகேட்டில் ஈடுபடுகின்றனா். பின்னா், அந்த நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாகின்றன.
இந்த விவகாரத்தில் பெரியாா் சிலை அமைக்க கோயில் நிா்வாகம், மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து அனுமதி பெறவில்லை. கோயில் நிா்வாகம் தரப்பில் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை மூலம் பெரியாா் சிலை கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில்தான் நிறுவப்பட்டது எனத் தெரியவருகிறது. எனவே, கண்டியூரில் பிரம்மசிரக்கண்டீசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் உள்ள பெரியாா் சிலையை தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியா் நான்கு வாரங்களுக்குள் பாதுகாப்பாக அகற்றி, அரசுக்குச் சொந்தமான வேறு இடத்தில் நிறுவ வேண்டும். இதுகுறித்து அவா் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனா் நீதிபதிகள்.
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