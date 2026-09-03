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கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறியவா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை பயன்படுத்த முடியாது

கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறியவா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை பயன்படுத்த முடியாது என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 5:57 am IST

கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறியவா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை பயன்படுத்த முடியாது என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தேனி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ரவிக்குமாா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் வட்டம், கள்ளிப்பட்டியில் உள்ள தனியாா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நான் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் உடல்கல்வி ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வந்தேன். பட்டியலினத்தைச் சோ்ந்த நான் அங்கு பணியாற்றிய போது ஜாதிய பாகுபாடு, அவமதிப்பு, பழிவாங்கும் நடவடிக்கைக்கு இலக்கானேன். இதுகுறித்து அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பள்ளி நிா்வாகம் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, பள்ளி நிா்வாகம் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:

மனுதாரா் கடந்த 2015-இல் உசிலம்பட்டியிலுள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றாா். இதை அவா் மறைத்து பள்ளியில் பணி நியமனம் பெற்றாா். இந்த நிலையில், மனுதாரரின் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை என்றாா்.

இதையடுத்து, நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி பிறப்பித்த உத்தரவு:

திருச்சபை பதிவேடுகளின்படி, மனுதாரா் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் ஞானஸ்நானம் பெற்று, தேவாலய நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாகப் பங்கேற்று வந்தது உறுதியானது. கடந்த 1950-ஆம் ஆண்டு அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி, ஹிந்து, சீக்கிய, பௌத்த மதத்தைத் தவிர, வேறு மதத்தைப் பின்பற்றுபவா்கள் பட்டியல் ஜாதியினராகக் கருதப்பட மாட்டாா்கள். மேலும், உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீா்ப்பின்படி, கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிய ஒருவா் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், சட்டப்பூா்வ நடவடிக்கைகளையோ அல்லது பாதுகாப்பையோ கோர முடியாது.

இந்த விவகாரத்தை பள்ளி நிா்வாக ஒழுங்கு நடவடிக்கையாகவே கருத வேண்டும். இதற்கு சாதாரண உரிமையியல் அல்லது சேவை தீா்ப்பாயங்களையே அணுக வேண்டும். அதேவேளையில், மதம் மாறிய காரணத்தால் ஒருவருக்கு சாதாரண குற்றவியல் சட்டங்களின் கீழ் கிடைக்கும் அடிப்படை உரிமைகள், பாதுகாப்பு மறுக்கப்படாது. மனுதாரரின் கோரிக்கையில் போதிய சட்டப்பூா்வ ஆதாரங்கள் இல்லை. எனவே, மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.

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