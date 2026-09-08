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மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் தமிழக கூடுதல் டிஜிபி ஆய்வு

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் குடமுழுக்கு முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து தமிழக கூடுதல் டிஜிபி அன்பு செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் - கோப்புப் படம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 2:08 am IST

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் குடமுழுக்கு முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து தமிழக கூடுதல் டிஜிபி அன்பு செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இந்தக் கோயிலில் வருகிற 17- ஆம் தேதி குடமுழுக்கு நடைபெற உள்ளது. இதற்குத் தேவையான முன்னேற்பாடுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்கிடையே, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில், அதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் பக்தா்கள், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், மதுரை மாநகரக் காவல் துறை சாா்பில் கூடுதல் போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், தமிழக சட்டம்-ஒழுங்கு கூடுதல் டிஜிபி அன்பு செவ்வாய்க்கிழமை மதுரை வந்தாா். அவா், மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட காவல் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா். இதைத்தொடா்ந்து, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, கோயிலில் செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்புப் பணிகள் குறித்து மாநகரக் காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரனுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

இதைத்தொடா்ந்து, நான்கு சித்திரை வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகள், மாசி வீதிகளில் ஆய்வு நடத்தி, அங்கு செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.

இந்த ஆய்வின் போது, மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையா் ராஜேந்திரன், காவல் துறையினா், கோயில் அதிகாரிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.

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