The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டு: ஓட்டப் பந்தயத்தில் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கு பதக்கம்!மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசாரத்தில் 5,000 பேருக்கு மட்டும் அனுமதிநாட்டின் முக்கிய தலைவர்கள் தோற்கின்றனர்! மோடி, அமித் ஷா தோற்காதது ஏன்? ராகுல் காந்தியுபிஐ கட்டணம்! அமெரிக்க நிறுவனங்கள் பயனடைய இந்தியர்கள் ஏன் பணம் செலுத்த வேண்டும்? காங்கிரஸ் எம்.பி. கேள்விஇடைத்தேர்தல்! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 5,000 பேருக்கு மட்டும் அனுமதிஅருண் ஐபிஎஸ் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கும் நாளை சம்பளம்!பாஜக தொடர்ந்து ஆட்சியில் நீடிப்பது எப்படி? ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் - ராகுல்ஜெம் வீரமணி வழக்கு: சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹனுக்கு 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல்!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக 48 மணிநேரம் கெடு; நாடு தழுவிய போராட்டம்! - சிஜேபி எச்சரிக்கை!

செந்தமிழ்க் கல்லூரியில் சாலமன் பாப்பையா நினைவு அஞ்சலிக் கூட்டம்

மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கம், செந்தமிழ்க் கல்லூரி சாா்பில், மறைந்த மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா நினைவு அஞ்சலிக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை செந்தமிழ்க் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில் மறைந்த மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா உருவப் படத்துக்கு மலா் அஞ்சலி செலுத்திய மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன். உடன் நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயலா் ச. மாரியப்ப முரளி, பேராசிரியா் ம. பெ. சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா்.

Published On :

மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கம், செந்தமிழ்க் கல்லூரி சாா்பில், மறைந்த மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா நினைவு அஞ்சலிக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

செந்தமிழ்க் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுக்கு நான்காம் தமிழ்ச் சங்கச் செயலா் ச. மாரியப்பமுரளி தலைமை வகித்தாா். செந்தமிழ்க் கல்லூரியின் செயலா் ச. தசரதராமன் முன்னிலை வகித்தாா். மதுரை மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் சு.வெங்கடேசன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு, சாலமன் பாப்பையா உருவப் படத்தைத் திறந்துவைத்துப் பேசினாா்.

சிவகங்கை மன்னா் துரைசிங்கம் அரசுக் கல்லூரித் தமிழ்த் துறையின் முன்னாள் தலைவா் பேராசிரியா் ம.பெ. சீனிவாசன், அமெரிக்கன் கல்லூரி தமிழ்த் துறையின் முன்னாள் தலைவா் பேராசிரியா் ஆா். பிரபாகா் ஆகியோா் புகழுரை ஆற்றினா்.

மறைந்த மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா உருவப் படத்துக்கு மலா் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வைப்பு நிதியாகக் கொண்டு பட்டிமன்ற அணி சாா்பில், பேராசிரியா் சாலமன் பாப்பையா பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றை பட்டிமன்றப் பேச்சாளா் ராஜா தொடங்கினாா்.

இந்த நிகழ்வில் சாலமன் பாப்பையா மகள் விமலா, தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தா் திருமலை, யாதவா் கல்லூரித் தமிழ்த் துறையின் முன்னாள் தலைவா் இ.கி. ராமசாமி, புரட்சிப் பாவலா் மன்றத் தலைவா் பி. வரதராசன், செந்தமிழ்க் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள், பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகள், ஆா்வலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் (பொறுப்பு) ஜெ.போ. சாந்திதேவி வரவேற்றாா். துணை முதல்வா் கோ. சுப்புலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இளம் தலைமுறையினரிடம் தமிழைக் கொண்டு சோ்க்க வேண்டும்: த.ஸ்டாலின் குணசேகரன்

இளம் தலைமுறையினரிடம் தமிழைக் கொண்டு சோ்க்க வேண்டும்: த.ஸ்டாலின் குணசேகரன்

மதுரையில் சாலைக்கு சாலமன் பாப்பையா பெயா்சூட்ட சங்ககிரி மக்கள் மன்றம் கோரிக்கை

மதுரையில் சாலைக்கு சாலமன் பாப்பையா பெயா்சூட்ட சங்ககிரி மக்கள் மன்றம் கோரிக்கை

மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் இரங்கல்

மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு தில்லி தமிழ் அமைப்புகள் இரங்கல்

சாலமன் பாப்பையா மறைவு: ஆளுநா், முதல்வா், தலைவா்கள் இரங்கல்

சாலமன் பாப்பையா மறைவு: ஆளுநா், முதல்வா், தலைவா்கள் இரங்கல்

விடியோக்கள்

பாஜகவுக்கு எதிரான குரல் நீர்த்துப் போகிறதா?: மாணிக்கம் தாகூர் Exclusive | DMK | Gem Veeramani |

பாஜகவுக்கு எதிரான குரல் நீர்த்துப் போகிறதா?: மாணிக்கம் தாகூர் Exclusive | DMK | Gem Veeramani |

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK