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மாமன்றக் கூட்டத்திலிருந்து திமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு

மதுரையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்து திமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.

மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கூட்டத்தில் மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு முறைகேடு தொடா்பான பதாகைகளை கையில் ஏந்தி அமளியில் ஈடுபட்ட திமுகவினா்.

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மதுரையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்து திமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.

மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்துக்கு மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் கௌரவ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.

திமுகவினா் வெளிநடப்பு: இந்தக் கூட்டம் தொடங்கியதும் மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் பேசத் தொடங்கினாா். அப்போது கருப்புச் சட்டை அணிந்து வந்திருந்த திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு தவெக அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாருக்காக நடத்தப்பட்டது. பக்தா்களுக்கான அனுமதி அட்டைகள் பல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டன என முழக்கமிட்டவாறு அமளியில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன், திமுக உறுப்பினா்களை அவரவா் இருக்கையில் அமருமாறு பல முறை அறிவுறுத்தியும் அவா்கள் தொடா்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, அவைக் காவலா்களை அழைத்து திமுக உறுப்பினா்களை கூட்டரங்கிலிருந்து வெளியேற்ற உத்தரவிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, முழக்கங்களை எழுப்பியபடியே திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கூட்டரங்கை விட்டு வெளியேறினா்.

கூட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரிக்கை: இதனிடையே, கூட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே திமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் தீா்மானங்களை நிறைவேற்ற போதிய கோரம் (உறுப்பினா்கள்) இல்லாததால், மாமன்றக் கூட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டுமென அதிமுக உள்ளிட்ட பிற கட்சி மாமன்ற உறுப்பினா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்களுக்கு கண்டனம்: இந்த நிலையில், வெளிநடப்பு செய்த திமுக உறுப்பினா்கள் அனைவரும் கூட்டரங்குக்கு மீண்டும் திரும்பினா். அப்போது, மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன், உறுப்பினா்கள் மாநகராட்சி அவையின் மாண்பை காக்க வேண்டும். மக்கள் சாா்ந்த பிரச்னைகளுக்கு மட்டுமே இங்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். அரசியல் சாா்ந்த விவகாரங்களை தெரிவித்து அமளியில் ஈடுபடவோ, ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடவோ உரிமை இல்லை எனக் கண்டித்தாா்.

28 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றம்: இதைத் தொடா்ந்து, மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் குடிநீா் பற்றாக்குறையை சரி செய்தல் என்பது உள்ளிட்ட 28 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதன்பிறகு, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள் குழுத் தலைவா் ஜெயராம், எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சோலை எம். ராஜா, காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளைச் சோ்ந்த மாமன்ற உறுப்பினா்கள் தங்கள் பகுதியில் நிலவும் குடிநீா் பற்றாக்குறை, புதை சாக்கடை திட்டப் பணிகள், சாலை சீரமைப்பு, கழிப்பறை கட்டித் தரக் கோருதல், பூங்கா பராமரிப்பு என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.

இவற்றுக்கு மதுரை மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் பதிலளித்தனா்.

அதிமுக உறுப்பினா்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாக முழக்கம்:

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு விழா, பக்தா்களுக்கான அனுமதி அட்டை முறைகேடு விவகாரம் குறித்து திமுகவினா் அமளியில் ஈடுபட்ட போது, அதிமுகவைச் சோ்ந்த 30- ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் வசந்தாதேவி, 48- ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் ரூபினிகுமாா் ஆகியோா் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாகவும், மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கில் பங்கேற்ற பக்தா்கள் நிம்மதியாக தரிசனம் செய்ததாகவும் கூறி திமுக உறுப்பினா்களுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினா். அப்போது, திமுக உறுப்பினா்கள் சிலா் அவா்களை கண்டித்துப் பேசினா்.

இதுகுறித்து அதிமுக மாமன்றக் குழு தலைவரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான சோலை எம். ராஜா கூறியதாவது :

30, 48- ஆவது மாமன்ற உறுப்பினா்கள் இருவரும் இன்னும் அதிமுகவில் தொடா்கின்றனா். வசந்தாதேவியின் மகனும், ரூபினியின் கணவரும் தவெகவில் இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, அவா்கள் இருவரும் ஆதரவாகப் பேசியிருக்கலாம் என்றாா் அவா்.

தெருவுக்கு மூத்த தமிழறிஞா் சாலமன் பாப்பையா பெயரைச் சூட்ட தனித் தீா்மானம்:

அண்மையில் காலமான மூத்த தமிழறிஞரும், எழுத்தாளருமான சாலமன் பாப்பையாவின் பெயரை ஞான ஒளிவுபுரம் பகுதியில் அவா் வாழ்ந்த தெருவுக்கு சூட்ட வேண்டுமென மேயா் (பொறுப்பு) தி. நாகராஜன் கொண்டு வந்த தனித் தீா்மானம் அனைத்து உறுப்பினா்களாலும் ஒருமனதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

முன்னாள் மேயா் இந்திராணியை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கும் தீா்மானம் நிறைவேற்றம்:

மதுரை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வணிக வளாகங்களுக்கு அரசு நிா்ணயித்த வரியை விடக் குறைவான வரியை விதித்து முறைகேடு நடைபெற்ாக புகாா் எழுந்தது. இதுதொடா்பாக அப்போதைய மாநகராட்சி ஆணையா் தினேஷ்குமாா் அளித்த புகாரின் பேரில் மத்தியக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அப்போதைய மேயா் இந்திராணியின் கணவா் பொன். வசந்த், ஓய்வு பெற்ற உதவி ஆணையா், உதவி வருவாய் அலுவலா் உள்பட 25-க்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தனா். இதையடுத்து, கடந்தாண்டு அக்டோபா் மாதம் 15- ஆம் தேதி மேயராக இருந்த இந்திராணி தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, அவா் மாநகராட்சிக் கூட்டங்களில் பங்கேற்காமல், உறுப்பினா் வருகைப் பதிவேட்டில் மட்டும் கையொப்பமிட்டு வந்தாா். இந்த நிலையில், தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, கடந்த 3 மாதங்களாக உறுப்பினா் பதிவேட்டிலும் அவா் கையொப்பமிட வில்லை. மாமன்ற உறுப்பினா் ஒருவா் தொடா்ந்து 3 மாதங்கள் மாமன்ற கூட்டங்களில் பங்கேற்காமல் இருந்தால், அவரை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்து நீக்குவதற்கான தீா்மானம் மன்றத்தில் கொண்டு வரப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதன்படி, புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாமன்ற உறுப்பினா்களுக்கான கூட்டத்தில் முன்னாள் மேயா் இந்திராணி பொன்வசந்தை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்து நீக்குவதற்கான தீா்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

கூட்டத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுக, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள்.

கூட்டத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுக, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள். - கூட்டத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுக, திமுக மாமன்ற உறுப்பினா்கள்.

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