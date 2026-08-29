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சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டம்: உறுப்பினா் மேம்பாட்டு நிதியை விடுவிக்க கவன ஈா்ப்பு தீா்மானம்

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் உறுப்பினா்கள் வாா்டு மேம்பாட்டு நிதியை விடுவிக்கக் கோரி தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈா்க்கும் தீா்மானம் அனைத்துக் கட்சி ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் கருப்பு உடையில் பங்கேற்ற மேயா் ஆா்.பிரியா. உடன், துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா், ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன், நிலைக்குழுத் தலைவா்கள், மண்டலக் குழுத் தலைவா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 6:17 am IST

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் உறுப்பினா்கள் வாா்டு மேம்பாட்டு நிதியை விடுவிக்கக் கோரி தமிழக அரசின் கவனத்தை ஈா்க்கும் தீா்மானம் அனைத்துக் கட்சி ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னை மாநகராட்சியின் ஆகஸ்ட் மாத மாமன்றக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. மேயா் ஆா்.பிரியா தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் துணைமேயா் மு.மகேஷ்குமாா், ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டம் தொடங்கியதும் மாமன்ற ஆளுங்கட்சி (திமுக) தலைவா் ராமலிங்கம் கவன ஈா்ப்புத் தீா்மானத்தை வாசித்து கூறியதாவது:

சென்னை மாநகராட்சியில் ஏற்கெனவே நடைபெற்ற பணிகள் ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு தாமதப்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. வாா்டு உறுப்பினா்கள் மேம்பாட்டு நிதி வழங்காததால் அத்தியாவசிய பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மாநகராட்சிக்குத் தேவையான அவசர நிதியை வழங்கும் வகையில் அரசை வலியுறுத்தி முன்மொழிவு அனுப்பி மேயா் வழிகாண வேண்டும் என்றாா்.

அவரைத் தொடா்ந்து துணைமேயா் மு.மகேஷ்குமாா், அந்தத் தீா்மானத்தை ஆதரித்து பேசினாா்.

மேயா் கடிதம்: சென்னை மாநகராட்சிக்கான நிதியை வழங்கக் கோரி மேயா் ஆா்.பிரியா முதல்வா் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதியுள்ளாா். ஆணையா், மாநகராட்சி நிதி நிலையை முதல்வரிடம் விளக்கி சிறப்பு நிதியைப் பெற வேண்டும் என்றாா்.

அனைத்துக் கட்சிகள் ஆதரவு: உறுப்பினா்கள் வாா்டு மேம்பாட்டு நிதியை விடுவிக்கக் கோரிய தீா்மானத்துக்கு ஆதரவளிப்பதாக பாஜக உறுப்பினா் உமா ஆனந்த், மாா்க்சிஸ்ட் உறுப்பினா்கள் ஜெயராமன், ரேணுகா, அதிமுக உறுப்பினா் சத்தியநாதன், அஸ்வினி கருணா, காங்கிரஸ் உறுப்பினா் சாமுவேல் திரவியம், மதிமுக உறுப்பினா் ப.சுப்பிரமணி, சு. ஜீவன், விசிக உறுப்பினா் யாழினி மற்றும் அமமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சியினரும் ஆதரவளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டனா். இதையடுத்து ஒரு மனதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, அதன் நகலை துணைமேயா், ஆளுங்கட்சித் தலைவா் ஆகியோா் மேயா் மூலம் ஆணையரிடம் வழங்கினா்.

கருப்புச் சட்டை அணிந்த திமுக: கூட்டத்துக்கு மாமன்ற உறுப்பினா் மேம்பாட்டு நிதியை வழங்காத தமிழக அரசைக் கண்டித்து திமுக மேயா் வழக்கமான கருப்பு அங்கி அணிந்த நிலையில், துணைமேயா், நிலைக்குழு, மாமன்றக் குழு தலைவா்கள், மாமன்ற உறுப்பினா்கள் அனைவரும் கருப்புச் சட்டை, சேலை அணிந்து வந்திருந்தனா்.

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