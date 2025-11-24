கடலுக்குள் மீன் பிடித்த மீனவா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
பாம்பனிலிருந்து விசைப் படகில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவா் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தை அடுத்த பாம்பன் மீன்பிடி இறங்குதளத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை 90-க்கும் மேற்பட்ட விசைப் படகுகளில் மீனவா்கள் மீன்பிடி அனுமதி டோக்கன் பெற்று கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனா். இவா்கள் நடுக்கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனா்.
அப்போது, பாம்பன் பகுதியைச் சோ்ந்த மோட்சம்பாஸ் என்பவருக்குச் சொந்தமான படகில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த பாம்பன் பிரான்சிஸ்நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த மீனவா் சூசைராஜ் (67) திடீரென படகில் மயங்கி விழுந்தாா்.
இதையடுத்து, சக மீனவா்கள் அவரை மீட்டு, ராமேசுவரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து கடலோரப் பாதுகாப்புக் குழும போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
மீனவா் மாயம்:
தொண்டி அருகே திங்கள்கிழமை நம்புதாளையில் நாட்டுப் படகை கடலில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்திவிட்டு, கரைக்கு நீந்தி வந்த மீனவா் மாயமானாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தொண்டி, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. மேலும், கடலில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசுவதால், மீனவா்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை இந்தப் பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ததால், கரையில் நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி சேதமடைந்தன.
இதுபோன்ற நேரங்களில் நாட்டுப் படகுகளை சற்று ஆழத்தில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்துவது வழக்கம். இதன்படி, நம்புதாளை பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துராக்கு என்பவருக்குச் சொந்தமான நாட்டுப் படகை கரையிலிருந்து சுமாா் 50 மீட்டா் தொலைவுக்கு கடலுக்குள் கொண்டு சென்று நிறுத்தி நங்கூரமிடுவதற்காக அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பரந்தாமன் (50), ஆகாஷ் (19), தொண்டீஸ்வரன் (18) ஆகியோா் சென்றனா்.
இவா்கள் படகை நங்கூரமிட்டு நிறுத்தி விட்டு, மீண்டும் கரைக்கு நீந்தி வந்தனா். கரைக்கு வந்த பாா்த்த போது, தொண்டீஸ்வரனை காணவில்லையாம். இதையடுத்து, சக மீனவா்கள் அவரை கடலில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. தொடா்ந்து அவரைத் தேடும் பணியில் மீனவா்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.