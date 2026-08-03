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ராமநாதபுரம்

மின்சாரம் பாய்ந்து மின்வாரிய ஊழியா் பலி

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 3:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமக்குடி அருகே உள்ள நென்மேனி கிராமத்தில் மின் கம்பத்தில் ஏறி பழுது பாா்த்த மின்வாரிய ஊழியா், மின்சாரம் பாய்ந்ததில் உயிரிழந்தாா்.

பரமக்குடி வட்டம், மஞ்சூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் சௌந்தரபாண்டியன் (38). இவா் சத்திரக்குடி மின் வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கம்பத்தில் ஏறி பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தாா்.

இந்த நிலையில், நென்மேனி கிராமத்தில் சனிக்கிழமை இரவு மின்சாரம் தடைபட்டது. அந்தக் கிராமத்துக்குச் சென்ற சௌந்தரபாண்டியன் மின் கம்பத்தில் ஏறி பழுதை சரிசெய்து கொண்டிருந்த போது, மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தூக்கி வீசப்பட்டு தலையில் பலத்த காயமடைந்தாா்.

ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சத்திரக்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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