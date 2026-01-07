ராமநாதபுரம்
மகளிா் மேம்பாட்டு நிறுவன பணியாளா்கள் வேலைநிறுத்தம்
ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு மகளிா் மேம்பாட்டு நிறுவனப் பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, புதன்கிழமை அடையாள வேலை நிறுத்தம் செய்தனா்.
ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு மகளிா் மேம்பாட்டு நிறுவனப் பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, புதன்கிழமை அடையாள வேலை நிறுத்தம் செய்தனா்.
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் பணியாற்றும் பணியாா்களுக்கு சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இந்த சங்கத்தினா் போராடுகின்றனா்.
ராமநாதபுரத்தில் இவா்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தம் செய்து, தங்களது அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதற்கு சங்கத்தின் தலைவா் எஸ்.சந்திரபோஸ் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் மயில்ராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். உதவித் தலைவா் ராஜகோபால், இணைச்செயலா் மணிமாலா உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பங்கேற்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.