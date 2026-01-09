மழை பெய்ய வாய்ப்பு: அறுவடை செய்த தானியங்களை பாதுகாப்பாக வைக்க விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
வங்கக் கடலில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருப்பதால் அறுவடை செய்யப்பட்ட தானியங்களை விவசாயிகள் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டுமென வேளாண்மை இணை இயக்குநா் ம.தி. பாஸ்கரமணியன் அறிவுறுத்தினாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நெல், சிறுதானியங்கள், பயறு வகை பயிா்கள் 1,54,600 ஹெக்டோ் பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு, தற்போது அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், திருவாடானை, ஆா்.எஸ். மங்கலம், பரமக்குடி, நயினாா்கோவில், முதுகுளத்தூா் ஆகிய வட்டாரங்களில் அறுவடை பணிகள் தீவிரமடையும் நிலை உள்ளது.
இதனிடையே, வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருக்கிறது. எனவே அறுவடை செய்யப்பட்டு களத்தில் உள்ள நெல், சிறுதானியங்கள், பயறு வகை தானியங்களை தங்களது கிடங்கிலோ அல்லது அருகில் உள்ள கிடங்கிலோ, ஒழுங்குமுறை கூடங்களிலோ முறையாக சேமித்து விவசாயிகள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.