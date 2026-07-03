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ராமநாதபுரம்

தொண்டியில் மதுப் புட்டிகள் விற்றவா் கைது

தொண்டியில் சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தொண்டியில் சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொண்டி உருளைகல் பகுதியில் பொலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை காலை ரோந்துப் பணி மேற்கொண்டனா். அப்போது, அந்தப் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தாா்.

விசாரணையில், கடம்பகுடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த பொன்னையா (45) என்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 17 மதுப் புட்டிகள், ரொக்கம் ரூ.1,370 பறிமுதல் செய்தனா்.

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