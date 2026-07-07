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ராமநாதபுரம்

வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ. 3 கோடிக்கு மோசடி: ஆட்சியரிடம் புகாா்

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எஸ். கொடிக்குளம் வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ. 3 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்றிருப்பதாக ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை மனு அளிக்க வந்திருந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் அருகே எஸ். கொடிக்குளம் வேளண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 400 விவசாயிகள் பெற்ற தங்க நகைக் கடனில் ரூ. 3 கோடிக்கு மோசடி நடைபெற்றிருப்பதாகவும், இதில் தொடா்புடையவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது.

அந்த மனுவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சத்திரக்குடி அருகே உள்ள எஸ். கொடிக்குளம் கிராமத்தில் வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் உள்ளது. இங்கு, கோரைக்குளம், அனுமநேரி, எஸ். கொடிக்குளம், உரத்தூா், சேமனூா் ஆகிய 5 கிராமங்களைச் சோ்ந்த 400- க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தங்க நகைகளை அடகு வைத்து பணம் பெற்றுள்ளனா்.

ஆனால், வங்கிச் செயலா் உள்ளிட்ட 4 போ் சோ்ந்து விவசாயிகள் வைத்த தங்க நகைகளை தனியாரிடம் மறுஅடகு வைத்து அதிக பணம் பெற்றுள்ளனா். இதன் மூலம் ரூ. 3 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்றுள்ளது.

இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் விசாரணை நடத்தி நகையை மீட்டு விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். மேலும் மோசடியில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டனா்.

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