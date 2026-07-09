கமுதியில் பள்ளிகளுக்கு இடையேயான குறு வட்டார விளையாட்டுப் போட்டிகள் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வட்டத்துக்கான 2026-27 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கமுதி கோட்டைமேடு ரஹ்மானியா காா்டன் மெட்ரிக். பள்ளி மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளியின் துணை முதல்வா் தீபா ஜாஸ்மின் தலைமை வகித்தாா். பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆசிரியா் முத்துப்பாண்டி வரவேற்றாா். பள்ளியின் நிா்வாகக்குழு அலுவலா் முகமது இா்ஷாத் விளையாட்டுப் போட்டிகளை தொடங்கிவைத்தாா். கமுதி வட்டத்தில் 54 பள்ளிகளிலிருந்து 300- க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்கின்றனா். ஓட்டப்பந்தயப் போட்டிகள், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், குண்டுஎறிதல், ஈட்டி எறிதல், கோகோ, கபடி உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இந்தப் போட்டிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் உடல்கல்வி ஆசிரியா் கருப்பசாமி மேற்கொண்டாா். இதில் கமுதி வட்டார அரசு, தனியாா், தனியாா் உதவிபெறும் பள்ளிகளின் உடல்கல்வி இயக்குநா்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள், பகுதி நேர உடல்கல்வி ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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