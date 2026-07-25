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ராமநாதபுரம்

சாய்ந்த மின் கம்பங்களை அகற்றக் கோரிக்கை

சாய்ந்த மின் கம்பங்களை அகற்றக் கோரிக்கை

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவெற்றியூா் சாலையில் முகிழ்த்தகம் விளக்குப்பகுதியில் சாய்ந்த நிலையில் காணப்படும் 10-க்கும் மேற்பட்ட மின்கம்பங்களை அகற்ற வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு கோரிக்கை வைக்கின்றனா்.

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