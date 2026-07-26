ராமநாதபுரத்தில் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான 11 கிராம் உயா் தர போதைப்பொருள் மெத்தம்பெட்டமைன் வைத்திருந்த இருவரைப் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் கேணிக்கரை போலீஸாா் பாரதி நகா் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அங்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் மடக்கி வாகனத்தை நிறுத்த முயன்றனா். ஆனால் வாகனத்தை நிறுத்தாமல் அவா்கள் தப்பியோடினா். அவா்களை விரட்டிச் சென்ற போலீஸாா் இருவரையும் பிடித்து அவா்களிடம் இருந்த ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான 11 கிராம் உயா் தர போதைப் பொருள் மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்தனா்.
தொடா் விசாரணையில், ராமநாதபுரம் மஞ்சன மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த சக்திவேல் (23), பரமக்குடி குளத்தூா் தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்த கலாநிதி (23) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், இருவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலை படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகளவில் கஞ்சா, உயா் ரக போதைப்பொருள் அண்மைக்காலமாக போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
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