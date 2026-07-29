ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உலக ஓ.ஆா்.எஸ். தினம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு மருத்துவக் கல்லூரி முதன்மையா் ஆா்.அமுதராணி தலைமை வகித்தாா். குழந்தைகள் நலத் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப் போக்கால் ஏற்படும் நீரிழப்பைத் தடுக்கவும், சிகிச்சையளிக்கவும் ஓ.ஆா்.எஸ். கரைசலின் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் நூா் முகமது, குழந்தைகள் நலத் துறைத் தலைவா் ஜெ. பாலசுப்பிரமணியன், துறை பேராசிரியா்கள், மருத்துவா்கள், திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.
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