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ராமநாதபுரம்

கீழத்தூவலில் எருதுகட்டு போட்டி

முதுகுளத்தூா் அருகே கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, எருது கட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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கீழத்தூவல் காளியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை நடைபெற்ற எருதுகட்டு போட்டி.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் அருகே கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, எருது கட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கீழத்தூவல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள காளியம்மன் கோயில் வைகாசிப் பொங்கல் விழா, எருதுகட்டு விழா 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறுவது வழக்கம். நிகழாண்டு இந்தத் திருவிழா கடந்த 5 நாள்களாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், எருதுகட்டு விழாவுக்காக கிராமத்தில் உள்ள அய்யனாா் கோயிலிலிருந்து வடம் எடுத்து முனியப்ப சுவாமி கோயிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. பின்னா், அந்த வடத்தில் ஒவ்வொரு காளையாக கட்டப்பட்டு, எருதுகட்டு போட்டி நடைபெற்றது.

இதில் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 35-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் களத்தில் சீறிப் பாய்ந்தன. 150-க்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரா்கள் கலந்து கொண்டு மைதானத்தில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்கினா்.

எருதுகட்டு விழாவை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பாா்வையிட்டு சென்றனா். போடிக்கான ஏற்பாடுகளை கீழத்தூவல் கிராம பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்தனா்.

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