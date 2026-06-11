ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் அருகேயுள்ள தட்டானேந்தல் நூலகத்தை மாவட்ட நூலக அலுவலா் காா்ல் மாா்க்ஸ் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
தட்டானேந்தல் கிளை நூலகத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்த அவா் நூலக வளா்ச்சிப் பணிகள் குறித்து நூலகா்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினாா். முன்னதாக நூலகா் கோ. சண்முகவேலு (பொ) வரவேற்றாா். நூலக வளா்ச்சியின் நலன் கருதி அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி, தாமரைக்கண்ணன், வடிவேல் முருகன், சிவலிங்கம், ஆனந்த், ரகுவிகாஷ், பணி நிறைவு நூலகா் சுடலைக்கண்ணு உள்ளிட்ட 7 போ் தலா ரூ. 1000 செலுத்தி மாவட்ட நூலக அலுவலா் முன்னிலையில் தங்களை நூலகப் புரவலா்களாக இணைத்துக் கொண்டனா். மேலும் அதிக புரவலா்களை இணைக்க நூலகா்களுக்கு மாவட்ட நூலக அலுவலா் அறுவுறுத்தினாா். வாசகா்கள், பள்ளி மாணவா்கள், போட்டித் தோ்வுக்கு தயாராகும் மாணவா்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளுடன், புத்தகங்களை இருப்பு வைக்க அவா் உத்தரவிட்டாா். வாசகா் வட்டச் செயலா் வே. அரியமுத்து நன்றி கூறினாா்.