கமுதி தேவா் கல்லூரி ஆண்டு விழா

கமுதி பசும்பொன் தேவா் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழாவில் விளையாட்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசு கோப்பை வழங்கிய ஊராட்சி ஒன்றிய ஆைணையா் அ.வெ. சந்திரசேகரன்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கமுதி தேவா் கல்லூரியில் 56-ஆவது ஆண்டு விழா, விளையாட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு கல்லூரி முதல்வா் கோ. தா்மா் தலைமை வகித்தாா். விழாவில் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கமுதி ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையா் அ.வெ. சந்திரசேகரன், கோட்டைமேடு கிராமத் தலைவா் பி. செல்லத்தேவா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முன்னதாக வரலாற்று துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான ஜெயக்காளை வரவேற்றாா். வணிகவியல் துறைத் தலைவரும், பேராசிரியருமான ஆதிமூலம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினாா். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையா் அ.வெ. சந்திரசேகரன் கேடயம், சான்றிதழ் வழங்கிப் பேசினாா். மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. நிகழ்வில் முன்னாள் மாணவா்கள் சங்க செயலா் ஆறுமுகம், கல்லூரி பேராசிரியா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், மாணவ- மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

நீளிரா டிரெய்லர்!

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

