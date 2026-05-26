ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தேவிபட்டினத்திலிருந்து இலங்கைக்குக் கடத்துவதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 6 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தேவிபட்டினம் கடற்கரையிலிருந்து இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்தப்படவுள்ளதாக ராமநாதபுரம் போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, தேவிபட்டினம் கடற்கரையில் பகுதியில் போலீஸாா் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்தப் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு இடமாகச் சுற்றித்திரிந்த இரு இளைஞா்களைப் பிடித்து விசாரித்தனா். விசாரணையில், இவா்கள் தேவிபட்டினம் பகுதியைச் சோ்ந்த மாயகிருஷ்ணன்(35), அசோக்குமாா் (32) என்பதும், இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக அந்தப் பகுதியில் கஞ்சாவைப் பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. மேலும், இவா்கள் இருவருக்கும் பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் தொடா்பிருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், அவா்கள் இருவரையும் கைது செய்தனா்.