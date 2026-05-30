Dinamani
ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரத்தில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது

ராமநாதபுரத்தில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவரைக் கைது செய்த தனிப்படையினரைப் பாராட்டிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.பி., ஜி.சந்தீஷ்.

Updated On :30 மே 2026, 3:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரத்தில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவா்களிடமிருந்து 38 பவுன் தங்கக் கட்டி, ஒரு லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் பட்டணம்காத்தான் பகுதி வல்லபைநகா், முத்தமிழ்நகா், நம்மாழ்வா்நகா், அன்புநகா் ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக தொடா் திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. இதுகுறித்து போலீஸாா் 6 வழக்குகள் பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனா்.

இந்த நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் உத்தரவின் பேரில், துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சுகுமாறன் கண்காணிப்பில் காவல் ஆய்வாளா் சு.சுந்தரேஸ்வரன், உதவி ஆய்வாளா் மு.திருமுருகன் ஆகியோா் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இதுதொடா்பாக தனிப்படையினா் நடத்திய விசாரணையில், தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் காமாட்சிபுரம் சந்தான மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த சேகா் மகன் அா்ஜூன், பெரியகுளம் அருகேயுள்ள கல்லுப்பட்டியைச் சோ்ந்த சுகுமாறன் மகன் வேட்டைகாரன் ஆகியோா் தொடா் திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரைம் தனிப்படையினா் கைது செய்தனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, அவா்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் திருடிய 38 சவரன் தங்க நகைகளை உருக்கி கட்டிகளாக மாற்றி வைத்திருந்தனா். அவா்களிடமிருந்து தங்கக் கட்டிகள், ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை தனிப்ரபடையினா் பறிமுதல் செய்து, ராமநாதபுரம் கேணிக்கரை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்து, பின்னா் சிறையில் அடைத்தனா்.

இதைத்தொடா்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்டவா்களைக் கைது செய்து, நகை, பணம் பறிமுதல் செய்த தனிப்படையினருக்கு சன்மானம் வழங்கிப் பாராட்டினாா். குற்றவாளிகள் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

ராமநாதபுரத்தில் தொடா் திருடப்பட்ட 38 பவுன் தங்கக் கட்டிகள், ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை மீட்டு இருவரை கைது செய்த தனிப்படை போலீஸாா்.

