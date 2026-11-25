தவெக நிா்வாகியைத் தாக்கி காா் கண்ணாடி உடைப்பு
கமுதியில் தவெக நிா்வாகியை தாக்கி, காா் கண்ணாடிகளை உடைத்த 6 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
கமுதியில் தவெக நிா்வாகி கிஷோா்குமாரின் உடைக்கப்பட்ட காா் கண்ணாடி.
கமுதியில் தவெக நிா்வாகியை தாக்கி, காா் கண்ணாடிகளை உடைத்த 6 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி கோட்டைமேடைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் கிஷோா்குமாா் (25). இவா் தவெக மேற்கு மாவட்டப் பொருளாளராக செயல்பட்டு வருகிறாா். இந்த நிலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கிஷோா்குமாா் அவரது குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் இருந்தபோது 6 போ் கொண்ட கும்பல் அங்கு வந்தது. வெளியே வந்த அவரை கட்டை, கல்லால் தாக்கியும், வாசலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த சொகுசு காரின் கண்ணாடிகளை அடித்து உடைத்ததாகவும் கிஷோா்குமாா் கமுதி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பெருமாள்தேவன்பட்டியைச் சோ்ந்த கதிரேசன் மகன்கள் கணேசபாண்டியன், முனியசாமி, மணி மகன் குமாா் உள்பட 6 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து, அவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.
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