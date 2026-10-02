மா்ம நோய்: மகனுக்கு உயா்தர சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்யக் கோரி பெற்றோா் மனு
மா்ம நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மகனுக்கு உயா்தர சிகிச்சை அளிக்க உதவிடக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற்றோா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
மா்ம நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மகனுக்கு உயா்தர சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யக் கோரி வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்திருந்த பெற்றோா்.
மா்ம நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மகனுக்கு உயா்தர சிகிச்சை அளிக்க உதவிடக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற்றோா் வியாழக்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகேயுள்ள இரட்டை ஊரணி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி செந்தில். இவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வி. இந்தத் தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா். இதில், மூத்த மகன் மோனிஷ் கண்ணா (19) கல்வி, விளையாட்டில் மிகுந்த ஆா்வம் கொண்டவா். இவா் 10- ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்றுள்ளாா்.
இந்த நிலையில், திடீரென வகுப்பறையில் மோனிஷ் கண்ணா மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து, இவரை பெற்றோா் மதுரை, சென்னை, திருவனந்தபுரம் ஆகிய ஊா்களில் உள்ள புகழ்பெற்ற மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனா். இந்த மருத்துவமனைகளில் மோனிஷ் கண்ணாவுக்கு மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். இதனால், மோனிஷ் கண்ணா நடக்க முடியாமலும், பேச முயாத நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டாா்.
இவரின் சிகிச்சைக்காக செந்தில் தனது வீடு, நெல் வயல்கள் போன்றவற்றை விற்று பல லட்சம் ரூபாய் செலவிட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளித்தும் பலனில்லை. இந்த நிலையில், மா்ம நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மோனிஷ் கண்ணாவுக்கு உயா்தர சிகிச்சை அளிக்க உதவிட வேண்டும் எனக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரனை பெற்றோா் நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
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