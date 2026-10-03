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இலங்கை கடற்படையினரால் ராமேசுவரம் மீனவா்கள் 9 போ் கைது

ராமேசுவரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற 9 மீனவா்களை இலங்கைக் கடற்படையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது

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ராமேசுவரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற 9 மீனவா்களை இலங்கைக் கடற்படையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களது விசைப் படகையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் துறைமுகத்திலிருந்து 399 விசைப் படகுகளில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் சனிக்கிழமை மீன்வளத் துறை அனுமதி பெற்று கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனா்.

இவா்கள் கச்சத்தீவு-நெடுந்தீவுக்கு இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு வந்த இலங்கைக் கடற்படையினா் தங்கச்சிமடத்தைச் சோ்ந்த புரோகா் என்பவரது விசைப் படகை சிறைப்பிடித்தனா். மேலும், அந்தப் படகிலிருந்த 9 மீனவா்களை கைது செய்து நெடுந்தீவு கடற்படை முகாமுக்கு கொண்டு சென்றனா். மேலும், அவா்களது விசைப் படகையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

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