புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்
புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், விருதுநகா் தொகுதி எம்.பி.யுமான மாணிக்கம்தாகூா் தெரிவித்தாா்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் நினைவிடத்தில் அவரது சிலைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவரும் எம்.பி.யுமான மாணிக்கம் தாகூா். உடன் காங்கிரஸாா்.
புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், விருதுநகா் தொகுதி எம்.பி.யுமான மாணிக்கம்தாகூா் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அடுத்துள்ள பசும்பொன்னில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 64-ஆவது குருபூஜை, 119-ஆவது ஜெயந்திவிழா வருகிற அக். 30-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதைமுன்னிட்டு, தேவா் நினைவிடத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவரும், விருதுநகா் தொகுதி எம்.பி.யுமான மாணிக்கம்தாகூா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் தெரிவித்ததாவது:
பசும்பொன் தேவா் குருபூஜைக்கு துணை குடியரசுத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வருகைதருவது வரவேற்கத்தக்கது. அத்துடின், புதுதில்லியில் தேவா் சிலையை நிறுவ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அக். 30-இல் புதுதில்லியில் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் போராட்டம் நடைபெற உள்ளதால் என்னால் குருபூஜையில் கலந்து கொள்ள இயலாது.
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் லஞ்சம் இல்லாத, ஊழல் இல்லாத ஆட்சியைக் கொடுப்பதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறாா். கடந்த ஆட்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின், அவரது நண்பா்களின் செயல்பாடுகளால் மதச்சாா்பற்றக் கூட்டணி தோல்வியடைந்தது.
லஞ்சம் வாங்கக் கூடாது, லஞ்சம் வாங்கியவா்களை விடக்கூடாது என்பதிலும் முதல்வா் விஜய் தெளிவாக இருக்கிறாா் என்றாா் அவா்.
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