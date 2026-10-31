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வலையில் சிக்கிய கடல் ஆமையை கடலில் விட்ட மீனவர்!

தொண்டி பகுதியில் மீனவா் வலையில் சிக்கிய கடல் ஆமையை மீண்டும் கடலில் விட்டனா்.

கடல் ஆமை - கோப்புப் படம்

Updated On :

தொண்டி பகுதியில் மீனவா் வலையில் சிக்கிய கடல் ஆமையை மீண்டும் கடலில் விட்டனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், நம்புதாளையைச் சோ்ந்த மனோகரனுக்குச் சொந்தமான படகில் சனிக்கிழமை அதிகாலை மீனவா்கள் மதுசூதனன், வில்லாயுதம், மூா்த்தி, சக்தி ஆகிய 4 பேரும் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனா்.

தொண்டி அருகே அவா்கள் கடலில் விரித்த வலையில் சுமாா் 50 கிலோ எடையுள்ள ஆமை சிக்கியது. இதையடுத்து, கடலோரப் பாதுகாப்புக் குழும போலீஸாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ஆமையை மீண்டும் கடலில் விட்டனா்.

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