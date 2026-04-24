சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆண்களைவிட கூடுதலாக 10 சதவீத பெண்கள் வாக்குப் பதிவு

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஆண்களைவிட பெண்கள் 10 சதவீதம் போ் கூடுதலாக வாக்களித்தனா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 6:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஆண்களைவிட பெண்கள் 10 சதவீதம் போ் கூடுதலாக வாக்களித்தனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி பேரவைத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 3,05,925 போ் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா். இதில் பதிவான மொத்த வாக்குகள்- 2,26,999. ஆண்கள்-1,03,529 (69%), பெண்கள்-1,23,455 (78.83%), இதரா்-15 (51.72%) போ் வாக்களித்துள்ளனா். சராசரியாக 74.20 சதவீத வாக்குகள் இந்தத் தொகுதியில் பதிவாகின.

திருப்பத்தூா் தொகுதி:

இந்தத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 2,75,904 போ். இதில் பதிவான மொத்த வாக்குகள் 2,13,739. இவா்களில் ஆண்கள்-95,904 (78.81%), பெண்கள்-1,17,831 (83.89%), இதரா்- 2 (50%). இந்தத் தொகுதியில் சராசரியாக 77.47 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

சிவகங்கை தொகுதி:

இந்த பேரவைத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 2,78,124 போ். இதில் பதிவான மொத்த வாக்குகள்-2,11,391. இவா்களில் ஆண்கள்-94,499 (69.43%), பெண்கள்-1,16,942 (82.30%) ஆகியோா் வாக்களித்துள்ளனா். இந்தத் தொகுதியில் சராசரியாக 76.01 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

மானாமதுரை(தனி) :

இந்தப் பேரவைத் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளா்கள் 2,59,382. இதில் பதிவான மொத்த வாக்குகள்-2,05,207. இவா்களில் ஆண்கள்-95,652 (75.11%), பெண்கள் 1,09,553 (82.98%), இதரா்- 2 (28.57%) ஆகியோா் வாக்களித்துள்ளனா். சராசரியாக 79.11 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

சிவகங்கை மாவட்டத்தைப் பொருத்தவரை ஆண்கள் 5,48,106, பெண்கள் 5,71,186 , இதரா் 43 போ் உள்பட மொத்தம் 11,19,335 போ் வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றனா்.

நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மொத்தம் 8,57,336 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இவா்களில் ஆண்கள் 3,89,534 போ் (71.07%), பெண்கள் 4,67,783 போ் (81.90%), இதரா் 19 போ்(44.19%) வாக்களித்துள்ளனா். மாவட்டத்தில் சராசரியாக மொத்தம் 76.59 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில், ஆண்களை விட பெண்கள் 10 சதவீதம் போ் கூடுதலாக வாக்களித்துள்ளனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

