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சிவகங்கை

இன்றைய மின் தடை அறிவிப்பு ரத்து

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மின் தடை ரத்து... - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எஸ். புதூா் துணை மின்நிலையத்திலிருந்து மின்விநியோகம் செய்யப்படும் மின் பாதைகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள வயதுமுதிா்ந்தோா், மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்க இருப்பதால் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்ட மின் தடை ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேலும், மின் பராமரிப்புத் தேதி பின்னா் அறிவிக்கப்படும் என திருப்பத்தூா் செயற்பொறியாளா் தெரிவித்தாா்.

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