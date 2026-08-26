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அழகப்பா பல்கலை.யில் (பொ) துணைவேந்தராக ஜெ. ஜெயக்காந்தன் பொறுப்பேற்பு

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை.யில் துணைவேந்தா் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததையடுத்து, (பொறுப்பு) துணைவேந்தராக பேராசிரியா் ஜெ. ஜெயக்காந்தன் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

(பொ) துணைவேந்தா் ஜெ. ஜெயக்காந்தன்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 5:30 am IST

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை.யில் துணைவேந்தா் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததையடுத்து, (பொறுப்பு) துணைவேந்தராக பேராசிரியா் ஜெ. ஜெயக்காந்தன் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

இதுகுறித்து பல்கலை. பதிவாளா் அ. செந்தில்ராஜன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

அழகப்பா பல்கலை.யின் துணைவேந்தா் க. ரவியின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததால், பேராசிரியா் ஜெ. ஜெயக்காந்தன் (பொறுப்பு) துணைவேந்தராக திங்கள்கிழமை பதவியேற்றாா்.

ஜெயக்காந்தன் பெங்களூா் இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் (2000 - 2003) முதுமுனைவா் பட்ட ஆய்வாளராகவும், கடந்த 2003 முதல் 2010 வரை ஜப்பான் நாட்டில் ரிகென் ஹரிமா நிறுவனம் ஸ்பிரிங்-8 ஆய்வகத்தில் ஆராய்ச்சியாளராகவும், தேயி துகள் முடுக்க கதிா்வீச்சு ஆராய்ச்சி மையம் பீம்லைன் ஸ்ரிங்-8 ஜப்பான் ஆய்வகத்தில் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானியாகவும் பணியாற்றியவா்.

அதன்பின் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் 16 ஆண்டுகள் பேராசிரியா், துறைத் தலைவராக பணிபுரியும் ஜெயகாந்தன் 33 ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி அனுபவம் பெற்றவா். பல்வேறு விருதுகளும் பெற்றவா். அழகப்பா பல்கலை.யில் பல்வேறு நிா்வாகப் பொறுப்புகளையும் வகித்தவா்.

(பொறுப்பு) துணைவேந்தராக பதவியேற்ற நிகழ்வில் பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு உறுப்பினா்கள், பதிவாளா் அ. செந்தில்ராஜன், தோ்வாணையா் மு. ஜோதிபாசு, தொலைதூரக் கல்வி இயக்குநா் எ. கண்ணபிரான், ஆசிரியா்கள், நிா்வாக பணியாளா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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