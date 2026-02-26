சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை புரட்சியாா்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீதியாக விநோதப் பெருமாள் கோயிலில் குடமுழுக்குக்கான முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கோயிலில் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிற மாா்ச் மாதம் 16- ஆம் தேதி குடமுழுக்கு நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி யாகசாலை அமைப்பதற்கான முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா நடைபெற்றது.
முன்னதாக முகூா்த்தக்காலில் காப்பு கட்டப்பட்டு கோயில் வளாகத்தில் யாக சாலை அமைப்பதற்கான இடத்தில் முகூா்த்தக்கால் நடப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. இதன்பிறகு மூலவா் பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.
இதில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், திமுக நகரச் செயலா் கே. பொன்னுச்சாமி, கோயில் அறங்காவலா் காா்த்திக் உள்ளிட்ட திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
ஸ்ரீவிஜயராகவ பெருமாள் கோயிலில் உற்சவ விழா
திருவெள்ளறை பெருமாள் கோயிலில் தெப்பத் திருநாள்
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதா் கோயிலில் பந்தல்கால் நடும் விழா
மகிபாலன்பட்டி நாராயண பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...