சிங்கம்புணரி பகுதிகளில் நெல் அறுவடை பணி தீவிரம்

சிங்கம்புணரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நெல் அறுவடை பணிகள் தீவிர நடைபெற்று வருகின்றன.
சிங்கம்புணரிஅருகே ம. கோவில்பட்டி புதுவயல் பகுதிகளில் சூரிய சக்தி மின் மோட்டாா்களை வைத்து கிணற்று நீா் இறவை பாசனமாகவும், பெய்த சிறிதளவு கோடை மழையை பயன்படுத்தி கோடை நெல் விவசாயம் நடைபெற்றது.
தற்போது அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் வேங்கைப்பட்டி, கோவில்பட்டி, கிருங்காகோட்டை, வையாபுரிபட்டி ஆகிய பகுதிகளில் நெல் அறுவடை பணி நடைபெற்று வருகிறது.
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