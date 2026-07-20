மானாமதுரை பகுதியில் நாளை மின்தடை

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை பகுதியில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பகிா்மானம்) டி.தேன்மொழி திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மானாமதுரை சிப்காட் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் புதன்கிழமை காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை மானாமதுரை, சிப்காட், ராஜ கம்பீரம், முத்தனேந்தல், கட்டிக்குளம், இடைக்காட்டூா், மிளகனூா், சங்கமங்கலம், அன்னவாசல், கீழ்ப்பசலை, குறிச்சி, தெ.புதுக்கோட்டை, நல்லாண்டிபுரம், முனைவென்றி, கச்சாத்த நல்லூா், அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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