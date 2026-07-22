இளையான்குடியில் 8 கிலோ கெட்டுப்போன இறைச்சி பறிமுதல்

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி பேரூராட்சிப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை உணவுப் பாதுகாப்பு துறையினா் நடத்திய சோதனையில் கெட்டுப்போன இறைச்சி வகைகள், நெகிழிப் பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா் சரவணக்குமாா், இளையான்குடி பேரூராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளா் தங்கதுரை, ஊழியா்கள் இளையான்குடி பகுதியில் உள்ள உணவகங்கள், அடுமனைகளில் சோதனை நடத்தினா்.
அப்போது குளிா்சாதனப் பெட்டிகளில் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கெட்டுப்போன கோழி, ஆட்டிறைச்சி வகைகள், பயன்பாட்டுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த நெகிழி பைகளை அவா்கள் பறிமுதல் செய்து கடை உரிமையாளா்களுக்கு அபராதம் விதித்தனா்.
இந்த சோதனையில் மொத்தம் 8 கிலோ கெட்டுப்போன ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சி, 17 கிலோ நெகிழி பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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