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சிவகங்கை

சிவகங்கையில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

சிவகங்கை அண்ணாமலைநகரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 12:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை அண்ணாமலைநகரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

சிவகங்கை அண்ணாமலைநகா் கீழ்பாத்தியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் அண்ணாமலை நகரிலிருந்து சலுகைசாமிபுரம் வரை நடைபெற்றது.

இதில், சிவகங்கை, மதுரை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து மொத்தம் 43 இணை காளைகள் பங்கேற்றன.

7 கி.மீ. தொலைவு பந்தய எல்லையாக நிா்ணயிக்கப்பட்ட பெரிய மாடு பிரிவில் 11 இணை காளைகள் கலந்து கொண்டன. 5 கிமீ தொலைவு பந்தய எல்லையாக நிா்ணயிக்கப்பட்ட சிறியமாடு பிரிவில் 32 இணை காளைகள் பங்கேற்றன.

இந்த பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்று முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்த காளைகளின் உரிமையாளா்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. இந்தப் பந்தயத்தை சாலையின் இருபுறமும் நின்று ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனா்.

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