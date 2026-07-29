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சிவகங்கை

திருக்கோஷ்டியூரில் இன்று மின் தடை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருக்கோஷ்டியூா் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 12:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருக்கோஷ்டியூா் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து திருப்பத்தூா் செயற்பொறியாளா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

திருப்பத்தூா் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின் விநியோகம் செய்யப்படும் திருக்கோஷ்டியூா் பகுதியில் வியாழக்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் திருக்கோஷ்டியூா், கத்தாளம்பட்டு, மடக்கரைப்பட்டி, ஒலக்குடி, கருவேல்குறிச்சி, தானிப்பட்டி, தேவாரம்பூா் ஆகிய பகுதிகளில் அன்றையதினம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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