சிவகங்கை அருகே நெய் வியாபாரி கடந்த சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே வி. புதுக்குளத்தை சோ்ந்தவா் ரஜினி (35). நெய் வியாபாரம் செய்து வந்தாா். இந்த நிலையில், சிவகங்கை ஆயுதப்படை குடியிருப்பிலிருந்து இளையான்குடி சாலை செல்லும் வழியில் உள்ள அண்ணாமலைநகரில் தைல மரங்கள் உள்ள வனப் பகுதியில் ரஜினி கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடந்தாா்.
இதுகுறித்து சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனா். இந்த நிலையில், கொலையில் தொடா்புடைய மானாமதுரை அருகேயுள்ள முருகப்பாஞ்சான் வேலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ராமரை (30) போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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