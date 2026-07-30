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சிவகங்கை

முத்தையா சுவாமி கோயிலில் ஆடிப் படைப்புத் திருவிழா

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள வடகரையில் அமைந்துள்ள முத்தையா சுவாமி கோயிலில் ஆடி மாத பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, ஆடிப் படைப்புத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்றது.

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சிங்கம்புணரி முத்தையா சுவாமி கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற ஆடிப் படைப்பு திருவிழாவில் பங்கேற்ற திரளான பக்தா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள வடகரையில் அமைந்துள்ள முத்தையா சுவாமி கோயிலில் ஆடி மாத பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, ஆடிப் படைப்புத் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, முத்தையா சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள், அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதைத்தொடா்ந்து நள்ளிரவில் பக்தா்களுக்கு பாரம்பரிய முறையில் அசைவ விருந்து வழங்கப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக சாமியாடிகள் கூா்மையான அரிவாளின் மீது ஏறி நின்று, பக்தா்களுக்கு அருள்வாக்கு வழங்கினா். இந்த நிகழ்வில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் திரண்டனா்.

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