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சிவகங்கை

சிங்கம்புணரி அம்மன் கோயிலில் காவல் துறையினா் வழிபாடு

சிங்கம்புணரி காமாட்சி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் காவல் துறை சாா்பில், சிறப்பு வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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சிங்கம்புணரி காமாட்சி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு செய்த காவல் துறையினா்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:00 am IST

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சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி காமாட்சி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் காவல் துறை சாா்பில், சிறப்பு வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா கடந்த 25-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி, தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்தன.

இந்த நிலையில், சிங்கம்புணரி பகுதியில் குற்றங்கள் குறைந்து, பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ, கோயில் மண்டகப்படியில் காவல் துறை சாா்பில் சிறப்பு வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் திருப்பத்தூா் உள்கோட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் சண்முகசுந்தரம், காவல் ஆய்வாளா் சீனிபாபு, காவல் உதவி ஆய்வாளா் பிரேம்குமாா், போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளா் சேவுகவீரையா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.

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